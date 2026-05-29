На 84-м году жизни умер актер Виктор Поморцев

Заслуженный артист России, актер театра и кино Виктор Поморцев ушел из жизни 27 мая, сообщает The Voice. О его смерти сообщил Ставропольский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова, которому артист был предан долгие годы.

Поморцев родился 5 марта 1942 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Свою карьеру начинал в Пермском ТЮЗе, а с 1969 года и до последних дней служил в Ставропольском драмтеатре.

В кино Виктор Поморцев дебютировал в 1967 году в фильме «Начало неведомого века». Всего в его фильмографии 17 проектов. Настоящую известность ему принесла роль в картине «Камышовый рай» (1989). Зрители также запомнили его по работам в фильмах Алексея Германа «Хрусталев, машину!», а также «Город Зеро» и «Сны». Он снимался в сериалах «Отряд специального назначения» и «Ермак».

Церемония прощания с актером состоится 29 мая в 11:45 в ритуальном зале Судебно-медицинской экспертизы. Ставропольский театр драмы выразил соболезнования родным и близким Поморцева, отметив, что он был «предан театру и сцене».

