На Берлинском кинофестивале покажут два российских сериала

«Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики покажут в рамках конкурса Best Drama Series. Психологическая драма рассказывает о молодой учительнице, которая обратилась в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Причем в нем она объявила своих старых друзей, с которыми отдыхала на яхте. Главную роль в сериале сыграла Светлана Иванова («Собор», «Тест на беременность», «Вербное воскресенье»).

«Почка» будет показана во внеконкурсной программе. Это авантюрная комедия о беспринципной женщине, которой срочно понадобилась для пересадки почка, и чтобы получить ее, она готова на все. В главной роли – Любовь Аксенова.

Берлинский фестиваль пройдет с 10 по 15 июля.