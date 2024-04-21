На блогершу Лерчек подали в суд из-за крупных долгов

Логистическая компания, специализирующаяся на поставках и хранении косметики Letique блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), подала на нее в суд в связи с крупным долгом. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что ООО «Темполайн логистика» подала иск против ООО «Би фит», договор с которой был заключен пять лет назад. За этот период у компании Лерчек накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку скрабов, кремов для тела и других средств для ухода.

Отмечается, что иском заявлена сумма долга в размере 22 млн рублей.

Поясняется, что стороны пошли путем мирного договора пришли к соглашению о выплатах данной суммы в пять этапов до 31 мая. Также «Темполайн» пообещала вернуть товары, которые до сих пор пылятся на их складе.