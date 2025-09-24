На чемпионат мира по тяжелой атлетике допустили менее половины заявленных россиян

Семь российских спортсменов примут участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в октябре в Норвегии.

На турнире выступят Елизавета Жаткина, Регина Шайдуллина (до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Мария Груздова, Анна Зубко (до 86 кг) и Виктор Кондратьев (110 кг).

Изначально Россия заявляла 16 атлетов на соревнования. Девятерым из них, а также четверым запасным отказали предоставить нейтральный статус.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова порекомендовала фигуристу Петру Гуменнику, завоевавшему именную олимпийскую лицензию, не отказываться от сложного контента в произвольной программе.