На чемпионат мира по тяжелой атлетике допустили менее половины заявленных россиян
Семь российских тяжелоатлетов примут участие в чемпионате мира в Норвегии
Фото: [Федерация тяжелой атлетике России]
Семь российских спортсменов примут участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в октябре в Норвегии.
На турнире выступят Елизавета Жаткина, Регина Шайдуллина (до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Мария Груздова, Анна Зубко (до 86 кг) и Виктор Кондратьев (110 кг).
Изначально Россия заявляла 16 атлетов на соревнования. Девятерым из них, а также четверым запасным отказали предоставить нейтральный статус.
