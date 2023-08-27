На два клуба АПЛ пожаловались в Еврокомиссию

Несколько разных источников обратились в Еврокомиссию с требованием проверить клубы Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» на соответствие новым правилам Европейского союза об иностранных субсидиях, пишет Daily Mail.

«Манчестер Сити» фактически принадлежит шейхам из ОАЭ, а «Ньюкаслом» владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии. Великобритания вышла из ЕС, но клубы АПЛ обязаны соблюдать общеевропейский правила.

Представитель ЕС подтвердил изданию получение таких материалов, но не сообщил, кем они были направлены.

Daily Mail полагает, что одним из жалобщиков может быть Ла Лига, которая ранее уже обращалась с подобным заявлением в ЕК на ПСЖ, финансируемый из Катара. Испанцы отказались комментировать эту информацию.