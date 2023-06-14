На фестивале «Хранители наследия России» в Красногорске выступили 107 исполнителей и 85 ансамблей

В День России в Красногорске прошел XV Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России».

В этот раз он собрал 85 ансамблей и 107 солистов со всей страны. Прослушивания прошли на сцене «Красногорского культурно – досугового комплекса «Подмосковье».

Участников конкурса от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова поприветствовала исполняющая обязанности замглавы администрации Наталья Тимошина.

Выступление артистов оценили известные деятели искусств, которые вошли в состав жюри. По итогам красногорские ансамбли народной музыки вошли в число самых лучших и получили награды.

«Хранители наследия России» это не только конкурс для артистов. Здесь всегда проходят парады и флэш-мобы. Но, конечно они не выбиваются из главной тематики фестиваля – это народное искусство, самобытная традиционная культура страны. Например, там проводят такие акции, как «самый большой хоровод» или «национальное шествие». А еще на фестивале обязательно организовывают ярмарку.

Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России» проходит в Красногорске с 2008 года.