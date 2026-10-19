Камила Валиева вернулась к Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

В декабре истек срок четырехлетней дисквалификации у Валиевой. Талантливая фигуристка готовилась к соревнованиям в группе Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

ISU выдал Валиевой нейтральный статус, но затем отозвал его. Спортсменка не стала по этому поводу подавать апелляцию в CAS, оставшись таким образом без международных стартов в этом году. Первым официальным стартом после дисквалификации для Валиевой мог стать этап Гран-при России в Казани, однако фигуристка сообщила, что пропустит его из-за болезни.

В группе Этери Тутберидзе Валиева тренировалась с 2018 по 2025 год.

Ранее фигуристка Алина Горбачева, пропустившая год из-за операции на колене, уверенно выиграла международный турнир в Будапеште.