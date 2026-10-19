Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

37-летний Кирилл Нагиев опубликовал в соцсетях редкий снимок с отцом, 59-летним актером Дмитрием Нагиевым, передает VOICE. Артисты вместе проводят авторские курсы и интенсивы в Дубае, где учат участников развивать уверенность в себе и ораторские навыки.

На новом фото Кирилл позирует в черной кепке и спортивной одежде, а Дмитрий — в свободной футболке с дырами и полосатых брюках.

«Два поколения, один взгляд на жизнь, косой. Папа говорит — я киваю. Я говорю — папа кивает. В итоге кто-то чему-то научился. Но это не точно. Жалко папа одет, как будто его дед одевал», — иронично заметил Нагиев-младший.

Звезда «Физрука» и «Кухни» утверждает, что живет и работает в России, а в Дубай летает только ради тренингов. При это некоторые деятели культуры осудили артиста после некоторых его высказываний.

Ранее Кирилл Нагиев публично поддержал отца после слухов об «отмене» в России.