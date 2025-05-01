На «Интервидении» в Подмосковье захотели видеть артистов из США и Европы

«Интервидение» проведут масштабно 20 сентября на Live Арене. Ожидается, что участие в конкурсе примут представители 25 стран. По словам Швыдкого, присоединиться могут и артисты из Европы и США, однако пока об этом ведутся переговоры.

«Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать. В данном случае здесь многое зависит от качества исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов», — подчеркнул Швыдкой.

По его словам, «Интервидение» будет одним из самых серьезных телевизионных конкурсов в мире, интересным многим. После 9 мая станет известно, кто представит Россию на мероприятии.

Ранее сообщалось, что конкурс «Интервидение» может пройти в Подмосковье 20-21 сентября.