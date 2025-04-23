Конкурс «Интервидение» может пройти в Подмосковье 20-21 сентября

Представитель России на музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве и Подмосковье, будет определен только после 9 мая. Мероприятие запланировано на последнюю декаду сентября 2025 года, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, музыкальный конкурс может пройти 20-21 сентября этого года. Но это пока предварительная дата.

Интерес к конкурсу уже проявили более 25 стран. Однако количество участников должно быть ограничено для успешного проведения мероприятия, подчеркнул Швыдкой.

«Сегодня более 25 стран высказали желание участвовать. Но тут надо понимать, что у такого конкурса есть тоже предельные цифры. И не надо в данном случае ориентироваться только на количество, потому что больше 25 стран-участниц это почти невозможно для реализации, с моей точки зрения», — пояснил он.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

Для координации подготовки мероприятия создан оргкомитет под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.