На Кипре застрелили президента футбольного клуба, в котором работал Кержаков

«День, в который время остановилось для всех нас», — говорится в соцсетях клуба.

По данным портала Knews, преступник ехал по улице на мотоцикле и, поравнявшись с машиной Димостенуса, расстрелял ее. Сомнений в том, что это было предумышленное убийство, нет.

«Кармиотисса» выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра, где после четырех туров занимает четвертое место с 9 очками, на балл отставая от лидера.

Ранее президентом клуба был российский бизнесмен Дмитрий Пунин. Зимой 2023 года главным тренером «Кармиотиссы» был назначен знаменитый российский нападающий Александр Кержаков, однако проработал он всего два месяца.