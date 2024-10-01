На концерте в США журналист Невзоров заявил, что не вернется в Санкт-Петербург

На выступлении в США журналист Александр Невзоров* заявил, что не планирует возвращаться в Санкт-Петербург. Запись его слов с концерта опубликовал Mash.

«Я аннулировал для себя статус Санкт-Петербурга как родного города; это место для меня стало символом осквернения, и я больше никогда не ступить туда, даже в качестве туриста. Ничто меня туда не тянет», — подчеркнул Невзоров.

Во время концерта он также произнес проукраинский лозунг и отметил, что «воспринимает украинский паспорт как награду».

В июле суд в Санкт-Петербурге признал Невзорова и его супругу Лидию* (в девичестве — Колесникова) экстремистами. Им запретили деятельность в России, а их имущество и доходы было решено конфисковать в пользу государства.

Ранее сообщалось, что жизнь актера Василия Ливанова удалось спасти.

*физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.