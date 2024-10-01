SHOT: жизнь актера Василия Ливанова удалось спасти

Известному советскому актеру была проведена операция по удалению тромба, который мог привести к фатальным последствиям, сообщил SHOT.

Для артиста это был уже третий инсульт. Первый раз он жаловался на недомогание и скачки давления в апреле. В то время у него обнаружили низкий уровень гемоглобина из-за анемии, ему делали капельницы.

Спустя пять месяцев, в августе, Ливанов снова оказался в больнице из-за сердечных проблем.

Сейчас 89-летний Василий Борисович находится в реанимации, при этом сознание у него ясное, он дышит самостоятельно. Врачи фиксируют положительную динамику и продолжают внимательно следить за его состоянием.

Ранее сообщалось, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали актера Василия Ливанова.