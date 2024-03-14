На Кубке мира боксер из Чехова Давид Баланов завоевал серебряную медаль

Воспитанник спортивной школы бокса «Витязь» им. А.В. Поветкина Давид Баланов на Кубке мира завоевал серебряную медаль.

Кубок Мира «Жемчужина Адриатики» проходил в период с 3 по 11 марта в Черногории в городе Будве. Ежегодно на мероприятие приезжают сильнейшие боксеры из разных стран мира. Нынешний год не стал исключением. Участие приняли 245 боксеров, которые прибыли из 22 стран.

Давид Баланов продемонстрировал свое мастерство во время трех поединков. Он уступил лишь единожды в финальном поединке боксеру из Кубы. По итогам мероприятия молодого человека наградили серебряной медалью.

«Поздравляю Давида и его тренера Ивана Баланова с высоким результатом и желаю новых спортивных успехов!» — заявил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Накануне соревнований в Черногории проходили тренировочные сборы, на которых присутствовал воспитанник спортивной школы бокса «Витязь» им. А.В. Поветкина Давид. Он вошел в состав юношеской сборной РФ в весовой категории до 57 кг. Молодой человек неоднократно занимал первые места на федеральных и международных соревнованиях.

«Давид является двукратным победителем Первенства России по боксу, многократным победителем Всероссийских соревнований и международных матчевых встреч по боксу», — рассказал Михаил Собакин.

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