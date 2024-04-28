На награждении россиянки Чумгалаковой на ЧЕ по боксу в Сербии выключился гимн России

В сербском Белграде на проходящем в стране 14-м чемпионате Европы по боксу церемония награждения золотой медалью россиянки Юлии Чумгалаковой была омрачена досадным инцидентом.

Как можно было наблюдать в ходе официальной трансляции мероприятия, что велась Международной ассоциацией бокса (IBA), проигрывание российского гимна почему-то внезапно прервалось на самой середине и повисла тишина.

В то же время, ни сами спортсмены, ни сидящие на трибунах болельщики не растерялись и продолжили хором петь гимн России без аккомпанемента. Чумгалакова, в свою очередь, расплакалась от избытка чувств.

Напомним, в финальном поединке в весовой категории до 48 килограмм представительница России Чумгалакова в упорном бою победила сербку Кристину Над Варгой. Таким образом, россиянка стала двукратной чемпионкой Европы.

К слову, на указанном соревновании спортсмены из России принимают участие под государственным флагом.