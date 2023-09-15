На обновленном стадионе в подмосковной Балашихе состоялся первый футбольный матч

В парке «Пехорка-лес» (городской округ Балашиха) прошел товарищеский матч по футболу на стадионе, где недавно закончилась реконструкция.

На поле вышли сборная военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и команда местных жителей Балашихе. Встреча завершилась вничью — 1:1. Игроки обеих команд единодушно отметили качество искусственного газона и возрождающуюся инфраструктуру стадиона. Здесь, в частности, проведено освещение, установлены трибуны, оборудован сектор для силовой гимнастики и уложены беговые дорожки.

Как отметил глава округа Сергей Юров, в скором времени на спортивном объекте появятся комфортабельные раздевалки. При этом вход на стадион свободен для всех желающих, можно собраться компанией, чтобы сыграть в футбол или позаниматься на тренажерах.

Директор СШОР «Метеор», зампредседателя местного Совета депутатов Евгений Николаев добавляет, что в «Пехорка-лес» создадут хорошие условия и для легкой атлетики. Здесь планируется открыть специализированное отделение при спортшколе.

Ранее в зоне отдыха «Пехорка-лес» было проведено комплексное благоустройство по губернаторской программе «Парки в лесу».