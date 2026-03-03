«На папу не пойдем»: комик Денис Дорохов запретил сыну посещать собственные концерты

На благотворительной музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», где собирали средства для подопечных Фонда Хабенского, царила привычная звездная суета. Но корреспонденту REGIONS удалось вытащить комика Дениса Дорохова на откровенный разговор. Шоумен неожиданно свернул с проторенной дорожки анекдотов и выдал порцию семейной философии, приправив ее изрядной долей самоиронии.

Комик признался, что его главный жизненный ориентир — не гуру юмора и не успешные продюсеры, а собственная мама, которая в тяжелые времена не смогла стать успешной торговкой. По его словам, главным ориентиром в жизни для него стала мама, и эти слова он произнес без лишнего пафоса. Как вспоминает комик, их семья в селе выживала за счет продажи творога. Однако первый же выход матери на рынок обернулся убытком: она просто не смогла отказать людям и раздала половину товара. Артист назвал эту черту материнской добротой, граничащей с безрассудством.

Эта трогательная история о милосердии, которая могла бы разорить семейный бюджет, по словам комика, стала для него фундаментом, на котором держится все остальное.

Впрочем, разговор быстро вернулся в профессиональное русло, и тут Дорохов оказался беспощаден к себе. Когда зашла речь о том, на концерт какого российского исполнителя артист ни за что не поведет ребенка, шоумен даже не стал перебирать фамилии коллег.

«Я бы на свой концерт его не взял. Ну это так, по-честному», — заявил артист.

Стоит отметить, что юмор Дениса Дорохова действительно строится на сочетании дерзкой самоиронии, абсурда и наблюдения за повседневной жизнью, где шутки не всегда понятны или нужны детям.

Впрочем, «лишила» комика голоса и вся его семья в целом. Оказалось, что даже ближайшие родственники предпочитают потреблять творчество Дениса в «беззвучном режиме». По словам комика, дома его проекты часто включают, но звук при этом убирают до нуля. Что это — тонкий троллинг со стороны семьи или суровая реальность, в которой юмористы отдыхают от шуток, остается только догадываться. Но сам Дорохов, кажется, на семью не в обиде: мамина доброта и умение посмеяться над собой, видимо, идут в одном комплекте.

Ранее сообщалось, что исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко боится не собрать зрителей в «Лужниках».