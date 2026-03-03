«Может быть, какой-нибудь олигарх докупит»: Дмитриенко боится не собрать «Лужники»

Певец Ваня Дмитриенко, ставший особенно популярный в 2025-2026 годах, раскрыл свой страх: артист боится, что не сможет собрать «Лужники» 2 августа. Об этом он заявил журналистам на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дмитриенко сообщил, что на данный момент продана пятая часть билетов на концерт — чуть больше, чем за неделю.

«Не знаю: соберу — не соберу. Люди в интернете тоже на очень разные мнения делятся. Здесь сложно загадывать, потому что, в любом случае, такого мы никогда еще не делали. Как оно будет, не знает никто. Пока что мы продали 20% стадиона за неделю, чуть больше, чем за неделю. Надеюсь, что остальные 80% за полгода кто-нибудь докупит. Может быть, один олигарх какой-нибудь. Сейчас я переживаю, кто бы не переживал. Очень переживаю, потому что мне 20 лет, конечно, я очень переживаю. Даже сейчас об этом говорю — прям мандраж», — признался артист.

Концерт певца в «Лужника» (6+) должен состояться 2 августа, продажа билетов стартовала 20 февраля. Певец выступит с хитами: «Цветаева», «Вишневый», «Настоящая», «Шелк», «Силуэт» и другими.