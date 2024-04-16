На первенстве России по боксу выступят каширские спортсмены, занявшие золото и серебро на соревнованиях в Воронеже

Победители первенства Центрального федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет Руслан Мовсисян и Ярослав Смирнов будут отстаивать честь округа Кашира на предстоящем первенстве России.

Пропуском для участия на первенстве России стала победа воспитанников боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» (Ожерелье) на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. Спортивное мероприятие состоялось в Воронеже. Оно проходило с 7 по 13 апреля.

«Поздравляем ребят и их тренеров с заслуженными наградами! Также желаем нашим ребятам удачи и побед на предстоящем первенстве России!», — отмечает администрация городского округа Кашира.

Руслан Мовсисян стал победителем в своей весовой категории. Ярослав Смирнов привез в Каширу серебряную медаль. Администрация округа отмечает, что без чуткого руководства и профессионального мастерства тренерского состава добиться высоких результатов на соревновании столь престижного уровня было бы невозможно. Юных каширян тренировали Виталий Еремин и Дмитрий Данилов.