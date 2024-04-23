На первенстве ЦФО России по самбо выступят каширские спортсмены

В Люберцах 20 апреля состоялось первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет.

Городской округ Кашира под руководством Андрея Бикбаева, Николая Золотарева и Максима Краило представили воспитанники спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева и спортивной школы «КАШИРА».

По завершению соревнований бронзовыми медалями были награждены юные спортсменки Евгения Фролова, Таисия Стрельникова и Анастасия Палачева. Победа позволяет каширянкам принимать участие на первенстве Центрального федерального округа. Девушки были награждены почетными медалями и грамотами.

«Поздравляем с достойным выступлением! Желаем успехов на предстоящем первенстве!» — отметила администрация городского округа Кашира.

Самбо — вид единоборства, основанный на элементах дзюдо. Спортсмены учатся не просто наносить точные удары, но и падать так, чтобы минимализировать риск причинения вреда здоровью своему организму.