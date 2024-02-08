На подмосковном Первенстве по мини-футболу победу одержали спортсменки из округа Красногорск

В состав команды вошли девушки 2012-2013 годов рождения. Тренеры — Екатерина Вербицкая и Алиса Орешкина. 7 февраля прошли финальные соревнования, в которых футболистки из Московской области сумели продемонстрировать свои спортивные таланты.

Достойный уровень показали футболистки из Красногорска. На финальной встрече они выиграли в двух матчах. Соперницы из команды ЖФК «Спасатель» (Ногинск) завершили матч со счетом 0:8 в пользу девушек из Красногорска. Не менее успешной оказалась игра с СШ «Ока». Спортсмены прибыли на соревнования из городского округа Пущино. Итог — 4:0 и снова в пользу красногорских футболисток.

«Команда КСШОР «Зоркий» в рамках Первенства Московской области провела десять игр, в которых одержала 8 побед и сыграв 2 матча вничью. В общей сложности юные футболистки забили 55 мячей, пропустив лишь 9», — сообщается в интернет-мессенджере «Красногорск.Новости».

Победа на региональном уровне позволяет команде заявить о себе на VI Всероссийском финале «Оргхим-Первенства России». Соревнования анонсированы на 11-26 марта. Место проведения — Нижегородская область. Успехи на региональном Первенстве команды говорят о том, что красногорские спортсменки могут достойно представить на мероприятии Московский регион.