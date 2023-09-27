На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Борису Моисееву

Сегодня на Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник заслуженному артисту России Борису Моисееву в день годовщины его смерти, передает корреспондент РИА Новости.

Скульптурная композиция представляет собой фрагмент из композиции певца «Боль разлуки», ее автором стал Филипп Трушин.

Директор артиста Сергей Горох выразил благодарность Алле Пугачевой, которая помогала в создании памятника. Он отметил, что советы примадонны были очень ценны.

Борис Моисеев умер год назад на 69-м году жизни после третьего инсульта.