Сергей Бубка был самым знаменитым украинским спортсменом, но теперь его имя в грязи, на Украине многие считают его коллаборационистом, пишет Politico.

Бубку обвиняют в том, что он вел бизнес на территориях, которые теперь перешли в России.

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заявила, что Бубка так и не подписал письмо от украинских спортсменов, осуждающее российскую спецоперацию, хотя к нему неоднократно обращались с этой просьбой.

Украинских «свидомых» не устроило расплывчатое заявление Бубки, который сказал, что «война должна прекратиться, а мир должен восторжествовать». Они считают, что Бубка как влиятельный член МОК должен был активнее присоединиться к осуждению России.

Летом 2022 года Сергей Бубка покинул Украину и больше в нее не возвращался. В настоящее время он живет на Лазурном берегу и посещает в вип-ложе матчи футбольного клуба «Монако», который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, находящегося под санкциями Украины, но не США и Евросоюза.

Сергей Бубка стал олимпийским чемпионом в прыжках с шестом в 1986 году, шесть раз побеждал на чемпионатах мира и был первым человеком, преодолевшим планку на высоте в 6 метров. В 2001 году Бубке было присвоено звание Герой Украины.