На Украине мэра Тбилиси лишили спортивного звания

Известного в прошлом футболиста, а ныне мэра Тбилиси Каху Каладзе лишили звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежной политики и спорта Украины.

Украинских спортивных званий также лишены тренер «Зенита», в прошлом футболист сборной Украины Анатолий Тимощук и гроссмейстер Сергей Карякин. Всего в список попали 20 спортсменов, которые или переехали в Россию, или отказались возвращаться на родину после соревнований за границей.

Каха Каладзе играл за киевского «Динамо» в 1998-2000 годах и по три раза выиграл с клубом чемпионат и Кубок Украины. Из «Динамо» футболист перебрался в «Милан», в составе которого провел самую значительную часть своей карьеры и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что защитника «Зенита» Дугласа Сантоса одновременно вызвали в сборные России и Бразилии.