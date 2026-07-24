На Украине назвали важной победой включение Дегтярева в санкционный список ЕС
Украинский министр Бидный назвал «важной победой» санкции ЕС против Дегтярева
Фото: [Министерство спорта России]
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный назвал «важной победой Украины на международном спортивно-дипломатическом поле» включение в санкционные списки Евросоюза министра спорта России Михаила Дегтярева и других российских спортивных функционеров.
Накануне ЕС назвал имена вошедших в новый санкционный пакет. Помимо Дегтяерва, в нем оказались президент ФИДЕ Михаил Дворкович, бывший глава ОКР Станислав Поздняков, президент ФСБР Михаил Мамиашвили и руководитель Федерации гимнастики России Олег Белозеров.
«Работаем дальше, чтобы каждый спортивный функционер РФ оказался под полными международными санкциями, а российские спортсмены не были допущены к соревнованиям в цивилизованных странах», — написал Бидный в соцсети.
В начале июля МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России и рекомендовал допускать российских спортсменов без всяких ограничений. Возвращение российского спорта на международную арену произошло уже в целом ряде видов спорта, однако некоторые европейские страны пытаются саботировать рекомендации МОК.