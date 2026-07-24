«Город в дыму». Беглов подтвердил атаку дронов на гражданские объекты в Петербурге
Беглов: БПЛА атаковали гражданские объекты на Московском шоссе
В Санкт-Петербурге ведется работа по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов. Оперативный штаб координирует действия экстренных служб, об этом 24 июля сообщил губернатор Александр Беглов.
Глава региона информировал, что утром город подвергся удару боевых дронов, в связи с чем были задействованы средства противовоздушной обороны.
«Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — заявил губернатор.
Уточняется, что беспилотники нанесли урон объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
Ранее эксперт Дорофеев заявил, что логистическим объектам нужна защита от дронов.