«Бросился под осколки». 11-летний школьник закрыл собой трехлетнего брата при атаке ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил детей, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации регионального правительства, в лечебных учреждениях остаются семь несовершеннолетних: четыре девочки (9, 13 и две по 16 лет) и три мальчика (11, 16 и 17 лет) .

Шуваев особо выделил двух подростков, проявивших мужество в критических ситуациях. Как отмечается в сообщении, 11-летний мальчик во время детонации вражеского беспилотника накрыл собой трехлетнего брата. Получив осколочные ранения, юный белгородец спас малыша.

17-летний парень пострадал в результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино, получив серьезную акубаротравму и множественные осколочные ранения. Согласно официальному релизу, он не растерялся и помогал другим пассажирам выбираться из разбитого транспортного средства — благодаря его действиям было спасено несколько человек.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 21 июля ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.