«Бросился под осколки». 11-летний школьник закрыл собой трехлетнего брата при атаке ВСУ
Врио губернатора Шуваев навестил пострадавших при обстрелах детей
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил детей, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации регионального правительства, в лечебных учреждениях остаются семь несовершеннолетних: четыре девочки (9, 13 и две по 16 лет) и три мальчика (11, 16 и 17 лет) .
Шуваев особо выделил двух подростков, проявивших мужество в критических ситуациях. Как отмечается в сообщении, 11-летний мальчик во время детонации вражеского беспилотника накрыл собой трехлетнего брата. Получив осколочные ранения, юный белгородец спас малыша.
17-летний парень пострадал в результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино, получив серьезную акубаротравму и множественные осколочные ранения. Согласно официальному релизу, он не растерялся и помогал другим пассажирам выбираться из разбитого транспортного средства — благодаря его действиям было спасено несколько человек.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 21 июля ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.