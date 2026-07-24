The Athletic составил рейтинг лучших чемпионатов мира в истории: турнир в Америке только на 10-м месте

Издание The Athletic составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Завершившийся в Северной Америке ЧМ-2026 занял только десятое место.

ЧМ-2018 в России The Athletic поставил строчкой выше. Первое же место занял турнир 1970 года в Мексике. Тогда чемпионом мира стала сборная Бразилии с Пеле во главе, обыгравшая в финале Италию со счетом 4:1.

На второе место издание определило ЧМ-1982 в Испании. Чемпионами мира стали итальянцы, которые в финале были сильнее сборной ФРГ (3:1). Третью строчку занял ЧМ-1986, на котором блистал Диего Марадона. В финале Аргентина обыграла команду Германии со счетом 3:2.

ЧМ-2026 впервые проходил сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Турнир был омрачен рядом скандалов. Чемпионами мира во второй раз в истории стала сборная Испании. В финале «фурия роха» одолела в овертайме Аргентину с Лионелем Месси (1:0). Лучшим игроком был признан испанский полузащитник Родри.

Ранее стало известно, что ФБР задержало первых лиц Ассоциации футбола Аргентины в аэропорту Нью-Йорка. Из-за этого чартер в Буэнос-Айрес был отложен более чем на два часа.