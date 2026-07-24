Фанаты греческого клуба потроллили киевское «Динамо», вывесив российский флаг

Болельщики греческого клуба ПАОК вывесили российский флаг во время матча квалификационного раунда Лиги Европы с киевским «Динамо». Это вызвало возмущение со стороны украинских болельщиков.

Матч был домашним для «Динамо», хотя и проходил в польском Люблине. Киевляне открыли счет уже на третьей минуте, но затем пропустили три мяча подряд. В концовке «Динамо» сократило счет — 2:3 перед ответной игрой в Греции.

В составе греческой команды выступает российский нападающий Федор Чалов. Однако на данный момент он восстанавливается после серьезной травмы и в ближайшие месяцы не сможет помочь команде.

Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла».

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала прорывом возвращение российских фигуристов на международные соревнования, пусть пока и в нейтральном статусе.