«Сюда нажимай, а это не трогай». Что известно о новом порядке аренды вездеходов для водителей с 7 июля?

С 7 июля 2026 года водители с категорией B, C и D получили право управлять арендованными самоходными машинами (багги, вездеходы, болотоходы, квадроциклы автомобильного типа) без удостоверения тракториста-машиниста. Для личной техники это требование сохраняется.

Юристы предлагают схему: заключить договор аренды между супругами — формально закон соблюден, хотя это расходится с духом инициативы.

Закон обязывает арендодателя провести инструктаж, но его порядок не регламентирован. Как пояснил замначальника управления Гостехнадзора по Владимирской области Алексей Колеченок, «рассказ по принципу "сюда нажимай, а это не трогай" формально считается выполненным требованием». Изначально планировалось сопровождение инструктора в группах, но в финальной версии это убрали.

Поправки вводились для развития туризма и снятия бюрократических барьеров. Эксперты указывают на нерешенные вопросы правоприменения. Водителям напоминают: за управление личным вездеходом без прав тракториста-машиниста грозит штраф.

Ранее автоюрист Орлов сообщил, что новые правила не означают лишения пенсионеров водительских прав.