«Сюда нажимай, а это не трогай». Что известно о новом порядке аренды вездеходов для водителей с 7 июля?
Водителям с категориями B, C и D разрешили управлять арендованными квадроциклами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С 7 июля 2026 года водители с категорией B, C и D получили право управлять арендованными самоходными машинами (багги, вездеходы, болотоходы, квадроциклы автомобильного типа) без удостоверения тракториста-машиниста. Для личной техники это требование сохраняется.
Юристы предлагают схему: заключить договор аренды между супругами — формально закон соблюден, хотя это расходится с духом инициативы.
Закон обязывает арендодателя провести инструктаж, но его порядок не регламентирован. Как пояснил замначальника управления Гостехнадзора по Владимирской области Алексей Колеченок, «рассказ по принципу "сюда нажимай, а это не трогай" формально считается выполненным требованием». Изначально планировалось сопровождение инструктора в группах, но в финальной версии это убрали.
Поправки вводились для развития туризма и снятия бюрократических барьеров. Эксперты указывают на нерешенные вопросы правоприменения. Водителям напоминают: за управление личным вездеходом без прав тракториста-машиниста грозит штраф.
Ранее автоюрист Орлов сообщил, что новые правила не означают лишения пенсионеров водительских прав.