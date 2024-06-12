На Украине потребовали не допускать на Олимпиаду трех россиянок из-за поста в соцсетях

НОК Украины призвал отстранить трех российских спортсменок от участия в Олимпийских играх из-за публикации в соцсетях, сообщает Sport24.

Речь идет о представительницах женской борьбы Динаре Кудаевой (на фото), Ольге Хорошавцевой и Наталье Малышевой.

Кудаева опубликовала пост о своем отце, погибшем во время СВО. Хорошавцева и Малышева выразили ей сочувствие.

Кудаева и Хорошавцева представляют Красноярский край, а Малышева — соседнюю Хакасию. Ольга и Наталья выиграли в мае чемпионат России в своих весовых категориях.

Отметим, что тренерский штаб сборной России состав на Олимпиаду еще не объявлял.