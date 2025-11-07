На уникальном форуме обсудили, как Дубна превращает наследие Петра I в точку роста для России

Уникальное погружение в эпоху Петра I состоялось в подмосковной Дубне, где прошел форум «Дубна как точка роста национальных проектов России». Участники в исторических костюмах стали главными действующими лицами масштабного события, связавшего 300-летнюю историю города с его современным научным потенциалом.

Центральной темой обсуждения стала Дубенская верфь, основанная по версии историков 315 лет назад, где было построено более сотни судов-тьялок. В предлагаемых планах – создание исторического парка «Дубенская верфь Петра Великого». На месте, где в 1710 году Пётр I заложил судостроительную верфь, можно будет посетить музей и театр. Летом планируется организовывать прогулки по рекам Дубна и Волга на копии тьялки, зимой - виртуальные экскурсии с использованием 5D-аттракционов.

Деловая программа органично сочеталась с интерактивными активностями: историческими танцами, театральными представлениями и мастер-классами от местных ремесленников. Для полного погружения в эпоху гости даже дегустировали аутентичные напитки, например, кофе из желудей. Однако за внешней зрелищностью стояла конкретная цель — формирование профессионального сообщества для развития туристического потенциала территории.

Такой нестандартный подход, как рассчитывают, поможет не только сохранять историческое наследие, но и создавать новые точки роста для наукограда, объединяя его прошлое как центра судостроения с настоящим в статусе особой экономической зоны с наукоемкими производствами.