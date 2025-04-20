На Всероссийском турнире по дзюдо в Подольске собрались более 850 спортсменов

Подмосковный город-спутник Подольск стал местом для проведения крупного, Всероссийского соревнования по дзюдо. Турнир собрал более 850 юных спортсменов из 46 регионов страны. Участники поборолись в условиях высокой конкуренции за медали, призы и признание, а также почтили память настоящих героев.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что дзюдо активно развивается в округе. Почти 900 ребят заинтересованно занимаются в секциях. Для них создают необходимые условия для занятий, что позволяет им с удовольствием и удобством оттачивать мастерство. Многие из округа могут похвастаться достижениями.

«Это не просто спорт — это воспитание уважения, характера и силы духа. Желаю участникам честной борьбы и ярких побед. Пусть сила и мужество всегда будут с вами — как на татами, так и в жизни!», — сказал Артамонов.

На турнире, который проводится уже десятый раз за всю историю существования, отметили сильнейших спортсменов. Это Александр Плеханов, ставший мастером спорта, а также Дарья Захарова, получившая заслуженную награду «Спортивная доблесть» III степени.

Напомним, что Олег Малочуев — Герой России, который имел за плечами огромный боевой опыт и 35 специальных операций, в том числе по освобождению заложников «Норд-Оста». В 2009 году его не стало при выполнении служебного долга. Его подвиги чтят и помнят, а также передают его вдохновляющую историю молодым людям.

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