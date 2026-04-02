На звезду «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву подали в суд

Управляющая компания подала иск на российскую актрису, звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), выяснил журнал Super.ru.

По информации источника, заявление зарегистрировано 21 января 2026 года, а первая беседа сторон назначена на 14 мая. Сумма долга не раскрывается.

Бочкарева владеет несколькими компаниями, включая школу творческого развития для детей. Однако у этого учреждения зафиксированы решения налоговой службы о приостановке операций по счетам.

Кроме того, другая компания актрисы, работающая в сфере управления недвижимостью, завершила 2025 год с минимальным убытком.

Ранее стало известно, что кинобизнес российского актера Егора Бероева завершил год с убытком в 1,3 млн рублей.