В Швейцарии заявили о росте риска эскалации после беседы Лаврова и Рубио

Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио вызвал резонанс в западной прессе. Швейцарское издание Die Weltwoche расценило заявление российской стороны о возможных ответных мерах против Киева как предупреждение странам Запада, передает « Лента.ру ».

Авторы публикации отмечают, что, несмотря на отсутствие немедленных действий со стороны Москвы, сама риторика свидетельствует о дальнейшем росте напряженности вокруг украинского конфликта. По оценке издания, Россия и западные государства приближаются к новому этапу эскалации.

В материале также говорится, что западные лидеры продолжают недооценивать сигналы, поступающие из Москвы, и публично заявляют о слабости России. При этом журналисты напоминают о позиции президента РФ Владимира Путина, который ранее заявлял, что конфликт на Украине движется к своему завершению.

