Проверка на возраст: почему ГАИ с 1 июня начнет массово тормозить водителей старше 65 лет
МВД России инициирует масштабные профилактические мероприятия на дорогах, направленные на снижение аварийности среди автомобилистов старшего возраста. Журналист Виталий Золотницкий разобрался, как дорожная полиция будет оценивать самочувствие пенсионеров за рулем и в каких случаях права могут аннулировать автоматически, пишет Царьград.
В зоне риска: почему инспекторы сфокусируются на пожилых водителях
С приходом летнего сезона Госавтоинспекция переходит на усиленный режим мониторинга физического состояния участников дорожного движения. Как сообщает издание «Царьград», под пристальное внимание экипажей ДПС попадут автомобилисты в возрасте старше 65 лет.
Официальная статистика МВД указывает на то, что пожилые водители, несмотря на колоссальный дорожный опыт и в большинстве своем аккуратный стиль вождения, подвержены специфическим рискам. С наступлением летней жары резко возрастает число ДТП, связанных с резким ухудшением здоровья водителей преклонного возраста прямо во время движения. Среди основных причин тяжелых аварий:
- Внезапная потеря сознания или острое головокружение.
- Критические скачки артериального давления (гипертонический криз).
- Острые сердечные приступы и инсульты.
Основная задача вводимых точечных проверок — не ущемление прав пожилых граждан, а своевременное выявление тех из них, кто по состоянию здоровья может непроизвольно создать смертельную опасность для себя, своих пассажиров и окружающих на проезжей части.
Как будут проходить проверки ГАИ на дорогах
Начиная с 1 июня, инспекторы дорожно-патрульной службы станут чаще останавливать транспортные средства под управлением пожилых людей. Алгоритм общения полиции с возрастными водителями претерпит изменения:
- Визуальная оценка и опрос: Полицейский уполномочен в устной форме поинтересоваться общим самочувствием водителя, уточнить, не испытывает ли он чрезмерную усталость, вялость или недомогание из-за душной погоды. Ему предложат выполнить простые действия для экспресс-оценки адекватности реакций и координации движений.
- Запрос медицинских сведений: Инспектор имеет право уточнить информацию о наличии у гражданина хронических недугов, препятствующих безопасному вождению.
Механизм аннулирования прав: ЕГИСЗ против нарушителей
Главное юридическое опасение для водителей старше 65 лет связано с цифровизацией взаимодействия Минздрава и МВД. Теперь сокрытые опасные диагнозы могут повлечь мгновенное прекращение действия водительского удостоверения.
Кроме того, эксперты портала «Главный региональный» напоминают, что для водителей старшего возраста усложняются и плановые процедуры. При прохождении обязательного медосвидетельствования для замены или восстановления прав водители старше 65 лет столкнутся с расширенным медицинским регламентом. Помимо классической проверки остроты зрения, профильные специалисты будут углубленно тестировать кратковременную память, скорость психомоторных реакций и общую координацию движений.
Советы экспертов: как защитить себя от штрафов и аварий
На фоне летних нововведений автомобильные аналитики рекомендуют водителям старшего поколения предпринять ряд превентивных мер:
- Ревизия аптечки и рецептов: Заблаговременно проконсультируйтесь с лечащим терапевтом или кардиологом. Убедитесь, что принимаемые вами на постоянной основе гипотензивные или седативные лекарственные препараты не имеют побочных эффектов, снижающих концентрацию внимания и замедляющих реакцию за рулем.
- Контроль микроклимата: Не совершайте длительные поездки в пиковые часы солнечной активности и следите за исправностью системы кондиционирования в салоне автомобиля.