Семейная ипотека стала терять популярность среди россиян

Россияне стали заметно реже оформлять семейную ипотеку на однокомнатные квартиры. По данным «Домклик», если в начале 2026 года на такое жилье приходилось 56% всех кредитов по программе, то сейчас показатель снизился до 40%. В сегменте рыночной ипотеки сокращение оказалось менее заметным — с 45% до 43,5%. Об этом пишет « КоммерсантЪ ».

Эксперты связывают изменение спроса с ужесточением условий льготных программ. Как отметил член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев, семейная ипотека постепенно перестает быть инструментом для инвестиций. Ранее многие заемщики приобретали студии и однокомнатные квартиры для последующей сдачи в аренду, однако теперь интерес смещается в сторону двух- и трехкомнатного жилья для собственного проживания.

По мнению Цогоева, государство продолжит ограничивать инвестиционную составляющую льготной ипотеки. Власти уже усилили требования к программе: с 1 февраля оформить семейную ипотеку можно только один раз на семью, а супруги обязаны выступать созаемщиками.

Дополнительно обсуждается введение дифференцированных ставок в зависимости от числа детей. Для семей с тремя и более детьми ставку предлагают снизить до 4%, для семей с двумя детьми сохранить на уровне 6%, а для семей с одним ребенком повысить до 10–12% годовых.

При этом участники рынка сомневаются, что спрос на просторные квартиры сможет существенно вырасти. Из-за высокой стоимости жилья наиболее востребованными по-прежнему остаются компактные и доступные варианты.

До этого сообщалось, что за год продажи квартир в новостройках рухнули на 14%.