В Геническе после атаки БПЛА погиб ребенок, есть пострадавшие

Сотрудники прокуратуры Херсонской области прибыли в Геническ после атаки беспилотников на жилой дом, в результате которой погиб ребенок 2020 года рождения. По предварительным данным, еще несколько человек получили ранения, узнали в « РГ ».

Удар пришелся по пятиэтажному дому на улице Братьев Коваленко. Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен не только в городе, но и в соседних населенных пунктах. На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб, криминалисты и представители надзорного ведомства.

Спасательная операция проходит в сложных условиях из-за угрозы повторных атак беспилотников. Специалисты обследуют поврежденное здание и оказывают помощь пострадавшим.

После налета в ряде округов Херсонской области были введены аварийные отключения электроэнергии. Без света временно остались Чаплинский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский и Горностаевский округа.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием иномарок и маршрутки произошло на трассе в Подмосковье.