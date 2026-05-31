Обхитрили смерть: модифицированный вирус заставил рак поджелудочной железы полностью замереть

Американские ученые совершили переворот в лечении одного из самых агрессивных и смертоносных онкологических заболеваний. В ходе испытаний инъекция модифицированного аденовируса заблокировала развитие опухоли поджелудочной железы, активировав скрытые резервы иммунной системы пациентов, пишет Царьград.

Вирус-киллер: как работает онколитическая терапия Миннесоты

В авторитетном научном журнале Nature опубликованы результаты сенсационного медицинского эксперимента, проведенного исследователями из Университета Миннесоты. Команде ученых под руководством профессора Масато Ямамото впервые удалось остановить прогрессирование аденокарциномы поджелудочной железы — опухоли, которая считается одной из самых коварных в мировой онкологической практике из-за молниеносного развития и крайне низкой выживаемости пациентов.

В основу прорывного метода легли принципы вирусотерапии. Ученые создали уникальный генетически модифицированный аденовирус, который обладает избирательной способностью: он распознает, проникает и размножается исключительно внутри злокачественных клеток, совершенно не затрагивая здоровые ткани органа.

Двойной удар по метастазам и стабилизация на месяцы

У трех участников эксперимента, страдавших локализованной формой рака (когда опухоль еще не успела выйти за пределы поджелудочной железы), после инъекций полностью прекратился рост новообразований. Стабильное состояние больных без ухудшений и рецидивов фиксируется на протяжении многих месяцев и даже года.

Авторы работы подчеркивают, что модифицированный вирус действует на терапевтическом поле двойным образом:

Прямой онколизис: Механическое разрушение структуры раковой клетки в процессе репликации вируса.

Иммунный ответ: Погибая, опухолевые клетки выделяют в кровь специфические антигены. Вирус фактически «срывает маскировку» с рака, заставляя собственную иммунную систему человека распознать врага и начать вырабатывать Т-киллеры для уничтожения остатков опухоли.

Главная проблема традиционной химиотерапии при раке поджелудочной железы заключается в наличии так называемой плотной стромы — жесткого защитного барьера из соединительной ткани вокруг опухоли, через который не могут пробиться тяжелые молекулы цитостатиков. Вирусная инъекция легко преодолевает эту преграду.

Несмотря на триумф, Мария Медведева и экспертное сообщество призывают соблюдать осторожность в оценках: пока получены лишь предварительные данные на малой выборке пациентов. Чтобы метод вошел в международные протоколы, Университету Миннесоты предстоит провести масштабные рандомизированные испытания. В ближайших планах профессора Ямамото — объединить вирусные инъекции с современными препаратами иммунотерапии (ингибиторами контрольных точек), чтобы усилить синергетический эффект и научить организм выжигать метастазы.