Дешевле Granta и Haval: в РФ привезли новый полноприводный Nissan с расходом 4 литра

На российском автомобильном рынке появилось сенсационное предложение для практичных водителей. Из Японии по каналам параллельного импорта начали доставлять новые полноприводные кей-кары Nissan Roox. Модель с богатейшим оснащением и просторным салоном оказалась значительно дешевле любого официального «китайца», пишет Южный автомобиль.

Японское качество по цене ниже китайского автопрома

В условиях непрерывного роста цен на первичном автомобильном рынке РФ дилеры нашли уникальную альтернативу для семейных покупателей с ограниченным бюджетом. В России стартовали штучные продажи компактного городского микровэна Nissan Roox, поставляемого под заказ напрямую с внутренних аукционов Японии. Стоимость одного из первых доступных к покупке экземпляров зафиксирована на отметке всего в 1 267 000 рублей.

Для понимания масштаба ценового демпинга эксперты приводят актуальные прайс-листы популярных моделей, официально представленных в дилерских центрах страны:

JAC JS3: Один из самых бюджетных китайских паркетников обойдется минимум в 1,58 млн рублей (и это с учетом максимально возможных скидок по программам трейд-ин и автокредитования).

Haval Jolion: Бестселлер российского рынка в минимальной комплектации стоит от 2 млн рублей. Таким образом, чистокровный японский автомобиль обходится покупателю практически в два раза дешевле востребованных «китайцев», конкурируя по цене с отечественной Lada Vesta.

Бюджетник с премиальными опциями

Несмотря на крайне привлекательный и скромный ценник, внутреннее наполнение Nissan Roox ломает стереотипы о «дешевых» машинах. Японский автопроизводитель не стал экономить на безопасности и комфорте водителя.

В актуальную комплектацию микровэна включены:

Полностью светодиодная (LED) головная оптика и задние фонари.

Современная цифровая приборная панель и продвинутая мультимедийная система.

Кожаный многофункциональный руль с подогревом.

Полноценный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль (дистроник).

Пакет «зимних» опций: подогрев передних кресел и боковых зеркал заднего вида.

Кнопка запуска двигателя Start/Stop, порты формата USB-C.

Электронный стояночный тормоз с незаменимой в городских пробках функцией AutoHold.

Семейная эргономика и умный полный привод

Главный козырь Nissan Roox — его уникальная компоновка. Автомобиль проектировался в жестких рамках японского сегмента кей-каров, где каждый миллиметр кузова должен приносить пользу. Благодаря вертикальным стойкам, высокой крыше, практически плоскому полу и огромным сдвижным боковым дверям, салон получился беспрецедентно просторным. Внутри с комфортом размещаются четверо взрослых пассажиров, а возможности трансформации сидений позволяют перевозить крупногабаритный багаж.

Под капотом микровэна трудится сверхэкономичный 0,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 64 л. с., силовой потенциал которого передается на колеса через фирменный бесступенчатый вариатор.

В реалиях мая 2026 года Nissan Roox претендует на статус одного из самых умных, экономичных и финансово оправданных приобретений для российских семей, уставших от засилья однотипных китайских переднеприводных кроссоверов.