Рак растаял за недели: в Лондоне создали вакцину амивантамаб, спасающую безнадежных больных

Британское издание The Guardian опубликовало результаты масштабного международного исследования инновационного препарата амивантамаб. Новейшая подкожная вакцина смогла полностью уничтожить агрессивные метастазы у пациентов, на которых стандартная химио- и иммунотерапия больше не действовали, пишет Газета.ру.

Беспрецедентный триумф в Лондоне: рак отступает за недели

В авторитетном международном медицинском сообществе обсуждают сенсационные результаты клинических испытаний нового онкологического препарата, способного подарить шанс на жизнь пациентам с терминальными стадиями рака. Как сообщает журналист Татьяна Охотникова со ссылкой на материал газеты The Guardian, экспериментальная трехкомпонентная вакцина амивантамаб показала невероятную эффективность в борьбе с опухолями, которые ранее считались абсолютно резистентными (невосприимчивыми) к любому стандартному лечению.

Масштабное научное исследование охватило клиники в 11 странах мира. В нем приняли участие 102 добровольца с запущенными формами рака головы и шеи (данный тип онкологии стабильно занимает шестое место в глобальном рейтинге распространенности злокачественных новообразований). Все эти люди уже прошли через изнурительные курсы химиотерапии и современных протоколов иммунотерапии, однако болезнь продолжала прогрессировать.

Результаты применения амивантамаба шокировали даже скептически настроенных экспертов:

У 43 участников эксперимента зафиксировано выраженное терапевтическое действие — их опухоли начали стремительно уменьшаться в размерах.

У 15 пациентов , находившихся в категории «безнадежных», метастазы и первичные опухолевые очаги полностью исчезли (растворились) .

Первые устойчивые признаки регрессии рака проявились в беспрецедентно короткие сроки — всего через несколько недель после старта инъекций.

Молекулярный замок и подкожные инъекции: как работает амивантамаб

Главный координатор исследовательского проекта, профессор Института исследований рака в Лондоне Кевин Харрингтон назвал полученные данные революционными и подчеркнул, что препарат в потенциале способен спасать тысячи жизней ежегодно. По его словам, аналогичные обнадеживающие результаты вакцина демонстрирует и при лечении немелкоклеточного рака легких.

Успех терапии кроется в инновационном механизме двойного действия:

Блокировка сигнальных путей: Препарат выступает в роли молекулярного замка, который наглухо перекрывает доступ к специфическому белку EGFR. Данный протеин служит главным катализатором деления и неконтролируемого роста раковых клеток. Лишившись подпитки, опухоль теряет жизнеспособность.

Активация Т-киллеров: Вакцина снимает «маскировку» со злокачественной ткани, делая ее видимой для макрофагов и лимфоцитов, что заставляет собственную иммунную систему человека агрессивно выжигать остатки рака.

Профиль безопасности лекарства также оказался на высоком уровне. Большинство выявленных побочных эффектов носили сугубо локальный, слабый или умеренный характер. Из-за индивидуальной непереносимости или специфических реакций прервать экспериментальный курс лечения пришлось лишь у каждого десятого пациента (около 10% от общего числа испытуемых). Впереди у ученых — запуск финальной фазы испытаний, после которой вакцина сможет претендовать на ускоренную регистрацию и внедрение в мировую медицинскую практику.