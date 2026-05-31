«Застряли в люксе»: российский союз туриндустрии раскрыл неожиданные детали жизни россиян в Анталье

Кризис с отменой чартерных программ турецкой авиакомпании Air Anka обернулся для сотен отечественных путешественников неожиданным бонусом. Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов сообщил, что туроператоры экстренно переселили людей в пятизвездочные отели за свой счет. Его слова передает «Радио 1».

Пятизвездочный плен: как туроператоры спасают репутацию

Для тысяч российских граждан, чей отпуск на турецком побережье должен был завершиться в конце мая 2026 года, транспортный коллапс принял неожиданную форму. Вместо изнурительного ожидания на металлических креслах в терминалах аэропорта Антальи, клиенты крупных туристических компаний отправились в элитные гостиничные комплексы.

Как рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, ответственные участники рынка оперативно отреагировали на ЧП. Компании не просто продлили бронь в текущих гостиницах, а переселили многих соотечественников в премиальный сегмент.

Глава пресс-службы РСТ напомнил базовое правило организованного туризма: при приобретении пакетного тура туроператор берет на себя абсолютную юридическую и финансовую ответственность за жизнь, здоровье и логистику клиента. По этой причине продление каникул, обеспечение питанием по системе «все включено» и последующий вывоз резервными бортами осуществляются без привлечения личных средств граждан.

Бюрократический тупик: почему самолеты Air Anka не пустили в Россию

По данным Национальной службы новостей (НСН), виновником массового сбоя полетных программ выступил турецкий авиаперевозчик Air Anka. Данная авиакомпания полностью продала свои провозные емкости на весенне-летний сезон крупному международному холдингу Anex (а также бренду «Интурист»).

Проблема заключалась в том, что авиакомпания вела активные продажи кресел до конца октября, несмотря на то, что ее временное разрешение на полеты в воздушное пространство Российской Федерации истекало 25 мая 2026 года.

После указанной даты Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) официально отказало Air Anka в пролонгации допуска. Свое решение российские авиавласти мотивировали несколькими факторами:

Соблюдение паритета: Необходимость сохранения равных долей присутствия на рынке между российскими и турецкими авиакомпаниями.

Отсутствие дефицита: По оценкам ведомства, текущих мощностей «Аэрофлота», Turkish Airlines и Corendon полностью достаточно для удовлетворения спроса на турецком направлении.

Предыдущие сбои: В середине мая перевозчик уже приостанавливал рейсы из-за череды технических неисправностей на бортах.

В настоящий момент туроператоры совместно с Росавиацией и турецкими партнерами экстренно пересаживают застрявших пассажиров на альтернативные рейсы других авиакомпаний, обещая полностью вывезти всех пострадавших россиян в ближайшие дни.