Из лета в зиму за 20 минут: уникальный погодный феномен зафиксирован на канатных дорогах Сочи

Кавказский биосферный заповедник преподнес туристам погодный сюрприз. На вершине «Роза Пик» столбики термометров ушли в минус, и сформировался плотный слой свежего снега, в то время как у подножия гор вовсю цветут альпийские луга, пишет МК.

Майские сугробы на высоте 2320 метров

В то время как большая часть Краснодарского края готовится к старту высокого курортного сезона, в высокогорной зоне Сочи зафиксирована резкая смена климатических фаз. Крупный горнолыжный и семейный курорт «Роза Хутор» вновь оказался во власти полноценного зимнего циклона.

Как сообщили журналистам представители телеканала «Краснодар» со ссылкой на оперативную сводку пресс-службы круглогодичного курорта, на смотровой площадке и в районе культовой вершины «Роза Пик» (высота 2320 метров над уровнем моря) выпал обильный снегопад. В результате резкого выпадения твердых осадков в горах сформировался устойчивый временный снежный покров, толщина которого на данный момент составляет около восьми сантиметров.

Температурные контрасты: от минуса к плюсу за несколько минут на канатной дороге

Прошедший снегопад сопровождался резким арктическим вторжением воздушных масс, из-за чего метеорологические приборы на верхних станциях канатных дорог зафиксировали падение температуры воздуха до отметки в минус 4 градуса по Цельсию. Туристам, планирующим прогулки по хребту Аибга, администрация настоятельно рекомендует использовать зимнюю непромокаемую обувь и теплую верхнюю одежду.

При этом горный рельеф Сочи в очередной раз продемонстрировал уникальный феномен резко выраженной высотной поясности:

На вершине («Роза Пик», 2320 м): Настоящая зима, метель, мороз $-4^\circ\text{C}$ и сугробы в 8 см.

У подножия («Роза Долина», 560 м): Умеренная весенняя прохлада, температура держится на уровне плюс 6 градусов по Цельсию, осадки идут исключительно в виде затяжного дождя, а снежный покров полностью отсутствует.

Подобные капризы природы не являются аномалией для высокогорья Западного Кавказа в конце мая и начале июня, однако всегда вызывают огромный восторг у отдыхающих, которые получают возможность сделать уникальные контрастные фотографии на фоне заснеженных пиков.