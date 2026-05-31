Солнце выпустило шесть ядерных стрел 1 июня: ждать ли мощнейший геомагнитный удар в первый день лета
Начало лета в России обойдется без мощных геомагнитных ударов. Несмотря на серию зарегистрированных вспышек класса С, вероятность развития полноценного космического шторма 1 июня минимальна. Ученые предупреждают: первая опасная буря «красного уровня» накроет Землю позже, пишет Ура.ру.
Прогноз космической погоды на 1 июня: Kp-индекс в норме
По официальным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в понедельник, 1 июня 2026 года, жителям России и метеозависимым гражданам опасаться нечего. В течение всех суток геомагнитная обстановка на планете будет оставаться стабильной и удерживаться в безопасных рамках «зеленого уровня».
Согласно расчетам астрофизиков, колебания Kp-индекса (интегрального индекса геомагнитной активности) распределятся следующим образом:
- С 00:00 до 06:00 (по московскому времени): Ожидается локальный пик активности до 3,5 балла. Это значение находится на границе спокойной и слабовозбужденной магнитосферы.
- С 06:00 до 12:00: Активность пойдет на спад и к полудню достигнет минимального суточного значения в 2 балла.
- До конца суток: Индекс продолжит балансировать в пределах нормы.
Математическая вероятность внезапного перерастания спокойного фона в полноценную магнитную бурю 1 июня оценивается учеными всего в 12%. Риск возникновения изолированных слабых геомагнитных возмущений чуть выше — около 40%. Индекс солнечного радиоизлучения $F_{10.7}$ зафиксируется на отметке 140, а средний планетарный индекс активности $A_p$ составит 12 единиц, что подтверждает комфортный прогноз синоптиков.
Шесть вспышек класса С: почему Солнце штормит без последствий
Как сообщает аналитическая служба информационного агентства URA.RU, затяжное затишье может оказаться обманчивым. В течение воскресенья, 31 мая, службы космического мониторинга зафиксировали на видимом диске Солнца сразу шесть последовательных вспышек класса С. Извержения солнечной плазмы произошли в утренние часы: в 01:28, 01:37, 05:09, 06:05, 07:36 и 07:49 по московскому времени. На текущий момент индекс солнечной активности замер на промежуточной отметке 4,6 по десятибалльной шкале.
При этом стоит отметить, что сами финальные сутки весны (31 мая) выдались более напряженными. В воскресенье магнитосфера дважды окрашивалась в «оранжевый уровень» (до 4 баллов) — в периоды с двух до шести утра и перед полуночью, вызывая у чувствительных людей приступы мигрени и общую слабость.
Метеорейтинг июня 2026: когда ждать «красный уровень» опасности
Специалисты ИКИ и ИСЗФ РАН представили предварительную карту геомагнитных рисков на первый летний месяц. Июнь начнется спокойно, но уже во второй декаде планету накроет мощная космическая волна.
Атмосферный фон в мегаполисах 1 июня
Параллельно с космическими факторами, классическая синоптическая обстановка в крупнейших городах России также обещает быть максимально комфортной. По данным Гидрометцентра РФ, атмосферное давление в обеих столицах полностью уложится в медицинскую норму, не создавая дополнительной барической нагрузки на сосуды.
- Москва: Давление в течение суток зафиксируется на идеальной планке в 745–746 мм рт. ст. (при климатической норме 740–750 мм рт. ст.).
- Санкт-Петербург: Столбики барометров покажут стабильные 760–761 мм рт. ст. (при норме для Северной столицы 750–765 мм рт. ст.).
Памятка здоровья: как защитить сосуды в дни солнечной активности
Кардиологи напоминают, что во время геомагнитных колебаний в организме человека рефлекторно повышается вязкость крови, сужаются капилляры и происходит кратковременный подъем артериального давления на 2–8 мм рт. ст. Наиболее выраженный синдром метеопатии обычно догоняет человека на вторые-третьи сутки после вспышки на Солнце. Гипертоники рискуют получить криз или тромбоз, а гипотоники — резкий упадок сил и головокружение.
Чтобы минимизировать негативное влияние космоса, врачи рекомендуют соблюдать простой регламент безопасности:
- Водный баланс: Выпивайте не менее 2–2,5 литров чистой воды в сутки. Это снижает агрегацию эритроцитов (разжижает кровь) и предотвращает отечность.
- Отказ от стимуляторов: Гипертоникам важно ограничить кофеин. Допускается строго одна чашка некрепкого кофе утром, а в течение дня лучше перейти на успокаивающие отвары мяты, мелиссы или боярышника.
- Коррекция меню: Исключите соленую, жирную и острую пищу, удерживающую жидкость. Сделайте упор на продукты, богатые калием и магнием (бананы, курага, орехи, запеченная рыба).
- Режим дня: Обеспечьте полноценный сон (не менее 7–8 часов), принимайте легкий контрастный душ для тренировки тонуса сосудов и проводите время на спокойных прогулках. Контролируйте давление тонометром дважды в день.