Солнце выпустило шесть ядерных стрел 1 июня: ждать ли мощнейший геомагнитный удар в первый день лета

Начало лета в России обойдется без мощных геомагнитных ударов. Несмотря на серию зарегистрированных вспышек класса С, вероятность развития полноценного космического шторма 1 июня минимальна. Ученые предупреждают: первая опасная буря «красного уровня» накроет Землю позже, пишет Ура.ру.

Прогноз космической погоды на 1 июня: Kp-индекс в норме

По официальным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в понедельник, 1 июня 2026 года, жителям России и метеозависимым гражданам опасаться нечего. В течение всех суток геомагнитная обстановка на планете будет оставаться стабильной и удерживаться в безопасных рамках «зеленого уровня».

Согласно расчетам астрофизиков, колебания Kp-индекса (интегрального индекса геомагнитной активности) распределятся следующим образом:

С 00:00 до 06:00 (по московскому времени): Ожидается локальный пик активности до 3,5 балла. Это значение находится на границе спокойной и слабовозбужденной магнитосферы.

С 06:00 до 12:00: Активность пойдет на спад и к полудню достигнет минимального суточного значения в 2 балла.

До конца суток: Индекс продолжит балансировать в пределах нормы.

Математическая вероятность внезапного перерастания спокойного фона в полноценную магнитную бурю 1 июня оценивается учеными всего в 12%. Риск возникновения изолированных слабых геомагнитных возмущений чуть выше — около 40%. Индекс солнечного радиоизлучения $F_{10.7}$ зафиксируется на отметке 140, а средний планетарный индекс активности $A_p$ составит 12 единиц, что подтверждает комфортный прогноз синоптиков.

Шесть вспышек класса С: почему Солнце штормит без последствий

Как сообщает аналитическая служба информационного агентства URA.RU, затяжное затишье может оказаться обманчивым. В течение воскресенья, 31 мая, службы космического мониторинга зафиксировали на видимом диске Солнца сразу шесть последовательных вспышек класса С. Извержения солнечной плазмы произошли в утренние часы: в 01:28, 01:37, 05:09, 06:05, 07:36 и 07:49 по московскому времени. На текущий момент индекс солнечной активности замер на промежуточной отметке 4,6 по десятибалльной шкале.

При этом стоит отметить, что сами финальные сутки весны (31 мая) выдались более напряженными. В воскресенье магнитосфера дважды окрашивалась в «оранжевый уровень» (до 4 баллов) — в периоды с двух до шести утра и перед полуночью, вызывая у чувствительных людей приступы мигрени и общую слабость.

Метеорейтинг июня 2026: когда ждать «красный уровень» опасности

Специалисты ИКИ и ИСЗФ РАН представили предварительную карту геомагнитных рисков на первый летний месяц. Июнь начнется спокойно, но уже во второй декаде планету накроет мощная космическая волна.

Атмосферный фон в мегаполисах 1 июня

Параллельно с космическими факторами, классическая синоптическая обстановка в крупнейших городах России также обещает быть максимально комфортной. По данным Гидрометцентра РФ, атмосферное давление в обеих столицах полностью уложится в медицинскую норму, не создавая дополнительной барической нагрузки на сосуды.

Москва: Давление в течение суток зафиксируется на идеальной планке в 745–746 мм рт. ст. (при климатической норме 740–750 мм рт. ст.).

Санкт-Петербург: Столбики барометров покажут стабильные 760–761 мм рт. ст. (при норме для Северной столицы 750–765 мм рт. ст.).

Памятка здоровья: как защитить сосуды в дни солнечной активности

Кардиологи напоминают, что во время геомагнитных колебаний в организме человека рефлекторно повышается вязкость крови, сужаются капилляры и происходит кратковременный подъем артериального давления на 2–8 мм рт. ст. Наиболее выраженный синдром метеопатии обычно догоняет человека на вторые-третьи сутки после вспышки на Солнце. Гипертоники рискуют получить криз или тромбоз, а гипотоники — резкий упадок сил и головокружение.

Чтобы минимизировать негативное влияние космоса, врачи рекомендуют соблюдать простой регламент безопасности: