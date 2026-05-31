Сладкая смерть: эндокринолог Цатурян назвала продукты, которые тайно убивают диабетиков сегодня

Контроль гликемии начинается с тарелки. Врач сети клиник подробно разобрала скрытые опасности привычного рациона, объяснила вред рафинированных продуктов для сосудов диабетиков и назвала фрукты, способные резко поднять уровень сахара в крови. В разговоре с «Лентой.ру» врач перечислила продукты, которые нельзя есть при этом заболевании.

Простые углеводы под жестким запретом: почему опасен мед

В интервью «Ленте.ру» Наталье Обрядиной врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Софья Цатурян подчеркнула, что для людей с диагностированным сахарным диабетом любого типа жесткий контроль за поступающей пищей является базовым условием сохранения жизни. Главными врагами метаболизма при данном заболевании выступают продукты с высоким содержанием простых (быстрых) углеводов.

В список безусловных пищевых табу эксперт включила:

Рафинированный белый сахар в чистом виде.

Конфеты, молочный и белый шоколад.

Домашнее и фабричное варенье, джемы.

Натуральный мед (распространенное заблуждение о его безопасности для диабетиков разрушено).

Сдобную сладкую выпечку и кондитерские изделия.

Скрытый сахар в напитках и ловушка рафинированной муки

Особую коварность, по мнению Цатурян, представляют жидкие углеводы. Пациенты часто забывают учитывать их при подсчете хлебных единиц. Под полный запрет попадают любые сладкие газированные напитки, пакетированные промышленные соки, энергетики и обычный чай с добавлением сахара.

Помимо очевидного сладкого, эндокринолог настоятельно рекомендует диабетикам убрать из повседневного меню рафинированные углеводы, обладающие запредельным гликемическим индексом (ГИ):

Белый пшеничный хлеб, тосты, батоны и булочки.

Белый шлифованный рис.

Макаронные изделия, произведенные из мягких сортов пшеницы.

В качестве здоровой и безопасной альтернативы Софья Цатурян призвала пациентов использовать исключительно цельнозерновые аналоги (бурый или дикий рис, цельнозерновой ржаной хлеб, макароны твердых сортов Triticum durum ). Они расщепляются медленно, обеспечивая стабильный и пологий график поступления энергии без ущерба для поджелудочной железы.

Трансжиры, колбасы и «запретные» фрукты

Не меньшую угрозу для здоровья диабетиков несет переработанное мясо и фабричные полуфабрикаты (колбасы, сосиски, сардельки, готовые котлеты). В рецептуру этих изделий производители массово добавляют скрытые сахара (для улучшения вкуса), избыточное количество поваренной соли и тугоплавкие трансжиры. Данный коктейль бьет по сердечно-сосудистой системе, которая у больных диабетом и так находится в зоне повышенного риска из-за ангиопатии.

В заключение беседы врач скорректировала популярный миф о безоговорочной пользе плодово-ягодной продукции. Фрукты при сахарном диабете не находятся под тотальным запретом, однако их потребление должно строго лимитироваться. Из-за избыточного содержания природной фруктозы и сахарозы диабетикам следует максимально ограничить присутствие в рационе бананов, винограда, хурмы и свежего инжира.