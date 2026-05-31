Без единой царапины: виновник массовой аварии в Монце возглавил гонку, но был изгнан судями

Итальянский этап престижной гоночной серии GT World Challenge Europe Endurance Cup начался с грандиозной аварии, которая обойдется командам в миллионы евро. Из-за рискованного маневра одного пилота более десятка суперкаров попали в завал в первом же повороте, полностью перекроив ход трехчасового марафона.

«Типичная бойня в Монце»: как развивались события на старте

Воскресная гонка на легендарной итальянской трассе Монца превратилась в хаос с первых секунд после зеленых флагов. На подходе к сложнейшей первой связке поворотов Prima Variante (Rettifilo) плотный пелотон из мощных машин категории GT3 попытался войти в поворот в четыре и пять рядов. Результатом стал один из самых масштабных завалов в современной истории серии.

Виновником грандиозного инцидента судьи признали опытного бельгийского гонщика Максима Мартина, пилотировавшего Mercedes-AMG GT3 под номером 17 команды GetSpeed.

Мартин совершил отличный стартовый рывок, но уперся в заблокированную траекторию.

Чтобы не потерять темп, он выехал левыми колесами далеко за пределы гоночного полотна (на асфальт зоны выезда с пит-лейн).

При попытке резко вернуться на трассу Mercedes Мартина спровоцировал жесткий «эффект домино».

Произошел легкий контакт с Ferrari 296 GT3 команды AF Corse под управлением Алессио Роверы. Итальянский суперкар мгновенно развернуло поперек трассы, после чего он протаранил Aston Martin Ники Тима и Porsche Жиля Магнуса. В эту же секунду неуправляемый McLaren 720S команды Garage 59 превратился в настоящий стенобитный таран, который на полной скорости вылетел на траву, а затем рикошетом снес шедшие впереди машины лидеров.