«Надо любить боль»: Кисляк рассказал, что помогло ему пробиться в основу ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в интервью каналу «Свободный Стиль» назвал главные качества, которые помогли ему пробиться в основу ЦСКА и попасть в сборную России.

Таковыми 20-летний футболист считает трудолюбие и целеустремленность.

«Я слышал одну фразу, как-то по-английски она звучала, но в целом надо просто любить боль. Потому что боль будет всегда — как физическая боль, так и какая-то психологическая. Потому что тебе будет всегда некомфортно и тебе нужно это преодолевать», — сказал Кисляк.

Чем выше забираешься, тем боли становится больше, подчеркнул футболист. Ее станет меньше, когда остановишься в развитии, считает Кисляк.

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. Полузащитник сыграл пять матчей за сборную России и отметился голом в ворота сборной Катара (4:1). Портал Transfermarkt повысил стоимость футболиста до €16 млн.

ЦСКА занимает второе место в РПЛ, набрав 18 очков в девяти матчах. В матче девятого тура против ФК «Сочи» Кисляк поставил победную точку в игре.