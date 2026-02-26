«Надо учиться вежливо разговаривать»: экс-селекционер «Локо» обвинил Кикнадзе в потере Кварацхелии

Бывший селекционер «Локомотива» Евгений Харлачев в интервью «Матч ТВ» раскрыл подробности ухода Хвичи Кварацхелии из московского клуба в «Рубин» в 2019 году. История, которая спустя годы воспринимается как одна из главных кадровых ошибок российского футбола, оказалась результатом жесткого ультиматума со стороны тогдашнего руководства «железнодорожников».

Харлачев рассказал, что первым талантливого грузинского полузащитника заметил селекционер Виктор Тищенко. Когда Хвиче было всего 16 лет, Тищенко летал на его просмотры и сразу заявил, что это будущая топ-звезда. В «Локомотиве» Хвича прошел обкатку, но не с первого дня заиграл в основе.

Главный тренер Юрий Семин впоследствии не раз говорил, что такого игрока нельзя было отпускать. Однако, по словам Харлачева, вмешались агенты и руководство в лице Василия Кикнадзе.

«Хвиче просто сказали: „Уезжай со сборов“. И все. Пытались поставить условия: либо подписать контракт на таких условиях, которые его не устраивали, и не устраивали его агентов, либо уезжать. Агенты позвонили, он собрал вещи и уехал со сборов. Потому и говорю, что футбольный руководитель должен искать компромиссные решения, а не ставить только жесткие ультиматумы. Надо хотя бы просто учиться вежливо разговаривать», — заявил Харлачев.

Он также отметил, что у Кикнадзе было много ненужных советчиков, которых тот слушал больше, чем футбольных людей. Если бы гендиректор сумел быть более гибким и сработаться с Семиным, судьба Хвичи могла сложиться иначе.

Сейчас 25-летний Кварацхелия выступает за «ПСЖ» и считается одним из лучших вингеров мира.