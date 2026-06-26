Российские спецслужбы накрыли крупнейшую сеть по вербовке школьников: кто стоит за преступлениями детей

В Республике Дагестан задержан 17-летний администратор крупнейшей международной террористической сети. Молодой человек вербовал подростков для нападения на школы. На момент задержания аудитория администрируемых им ресурсов превысила 200 тыс. человек, порядка 5 тыс. из которых были активными участниками сообществ. Координировали деятельность фигуранта украинские спецслужбы. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает, как через соцсети школьников вербуют на массовые убийства.

Что известно о задержанном

Создатель и администратор террористических пабликов был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с полицией и следователями в Дагестане. Фигуранту оказалось всего 17 лет. Среди участников его сообществ были приверженцы террористических и запрещенных в РФ организаций.

Основной задачей задержанного, как сообщили в пресс-служба ФСБ России, была вербовка подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Курировали несовершеннолетнего спецслужбы Украины. За убийства с большим количеством жертв исполнителям обещали дополнительное денежное вознаграждение.

«Задержанный обучал детей и подростков способам совершения терактов и массовых убийств, мерам конспирации, передавал инструкции. Задокументирована его причастность к подготовке в 10 регионах России не менее 15 преступлений, исполнители которых были задержаны», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На допросе несовершеннолетний сообщил о причастности к организации нападения на школы в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.

Мировой масштаб террора

Задержанный вместе с украинскими «кукловодами» действовал не только на территории России. В 2025–2026 годах, по данным ФСБ, завербованные участники сообществ совершили более 20 поджогов автомобилей, рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов в США и Европе.

«Финансировалась эта преступная деятельность спецслужбами Украины. Террористическая активность на территории США и стран Европы координировалась агентурой украинских спецслужб. Видеозаписи, фотографии, тексты для вербовки американских и европейских радикалов изготавливались в Киеве», — подчеркнули в СКР.

Предварительно установлено, что радикал курировал несколько транснациональных сетевых сообществ. На момент задержания на его ресурсы были подписаны больше 200 тыс. человек, около 5 тыс. из которых активно поддерживали террористическую деятельность.

Задержанному 17-летнему юноше предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников (ч. 1 ст. 30, п. п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант арестован, следствие продолжается.

Кто курирует подростковый террор в России

У вербовщиков подростков в России и по всему миру есть лица и имена, но зачастую за каждым из них стоят спецслужбы Украины.

В федеральный и международный уголовный розыск объявлен главарь террорганизации «Колумбайн»* Ярослав. О. — гражданин Украины 2005 года рождения. По данным ФСБ России, он вербовал российских подростков для совершения массовых убийств в школах, создал сеть телеграм-каналов для распространения ложных террористических угроз. Ярослав О. сам подтвердил, что является агентом СБУ, финансировали его деятельность также украинские спецслужбы. С 2024 году он добровольно принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, при этом продолжая курировать террористическую деятельность в России и других странах.

Фото: [ ФСБ России ]

Еще один из создателей радикальных закрытых телеграм-каналов для вербовки молодежи — 26-летний гражданин Украины Егор К. — один из главарей террорганизации «Маньяки. Культ убийств»* («М.К.У.»). В 2020 году украинская полиция якобы задержала его в Днепре за разбой, пропаганду неофашизма и совершение насильственных преступлений. Егор К. должен находиться в СИЗО без средств связи, однако каким-то образом он продолжает активное общение в каналах «М.К.У.». Данный факт говорит о том, что украинские спецслужбы используют радикала как медийный образ для насаждения экстремистской идеологии и организации на территории России диверсионно-террористической идеологии, считают в ФСБ.

Фото: [ ФСБ России ]

Среди организаторов нападения на школы России — Кирилл М. 1993 года рождения — гражданин Украины, куратор сетки неонацистких телеграм-каналов, подписчики которых придерживаются идеологии «М.К.У.». Радикал проживает в Киеве. По данным ФСБ России, он находится на связи у украинских спецслужб, координирует закладку «схронов» с взрывчатыми веществами и оружием в РФ.

Фото: [ ФСБ России ]

Кирилл М. также «работает» на западную аудиторию — он заготавливал видео и фото на английском языке с угрозами нападения на школы, призывал модераторов сообщества теракт в США в День независимости, 4 июля. Находится в розыске за подготовку терактов.

Фото: [ ФСБ России ] 1/2 Фото: [ ФСБ России ] 2/2

Все трое находятся в розыске.

Как спасти своего ребенка от вербовщиков

Как говорит ветеран органов безопасности (подразделение по борьбе с терроризмом) Вячеслав Назаров, на совершение преступлений подростки выходят с 12 лет. Подавляющие число будущих преступников попадает в деструктивные сообщества из-за отсутствия контакта с родителями, фактической безнадзорности, буллинга и травли. Ребенок встает на преступный путь, если не занят творчеством, спортом, не ходит в кружки, считает Назаров.

«Радикальные движения дают подросткам обманчивое чувство принадлежности к большому делу, предлагают великие цели в качестве альтернативы мнимой. Радикализм также позволяет подросткам испытать необходимые экстремальные эмоции: праведный гнев, безоговорочная преданность некоему делу или личности, чувство братства с соратниками и единомышленниками», — отметил он.

Все это делает радикализм привлекательным для подростков, последствия они осознают гораздо позже. Несовершеннолетний вербуют в знакомой для них среде — в интернете: в теневом сегменте, соцсетях, телеграм-каналах и на других ресурсах, популярных у молодежи. Последствия подростковой безнадзорности ярко видны на Украине, где зародились радикальные сообщества, объединенные идеологией неонацизма, мизантропии, человеконенавистничества, заключил эксперт.

Контроль за ребенком, вовлеченность в его учебу, успехи, хобби спасут не только его жизнь, но и жизни многих, кто может пострадать из-за действий завербованного подростка.

*организации признаны террористическими в РФ и запрещены