Награждение победителей и призеров чемпионата и первенства мира по кекусин-кан карате прошло в Подольске

В Подольске наградили победителей чемпионата и первенства мира по кекусин-кан карате. Воспитанники местного клуба «Подольск-додзе» завоевали на соревнованиях 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Ребятам вручили денежные сертификаты в размере 100 тыс. рублей для взрослых бойцов и 50 тыс. рублей для юниоров.

Соревнования проходили в минувшие выходные в Японии. За победу в них боролись более 850 человек из 40 стран. Россию представляли 106 участников на первенстве мира и 34 — на чемпионате мира. В результате российские спортсмены одержали 14 побед в 17 поединках.

Помимо торжественной части в рамках мероприятия участники сдали «Экзамен на пояса». Свои уровни подтвердили около 300 человек.

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» совместно с клубом «Подольск-додзе» является соорганизатором международного турнира по карате «Кубок наций».

